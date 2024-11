“VI.GI.Walk: tieni in forma il tuo cuore” è la prima camminata sportiva e collettiva nel cuore della città di Vibo Valentia: è organizzata dal gruppo diagnostico Vi.Gi. con il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale e punta a coniugare l’attività fisica con la salute e la valorizzazione di una delle aree più ad impatto sostenibile della città: il Parco urbano.

«La volontà è coniugare lo sport ad uno stile di vita sano e che fa bene al nostro cuore, con il vivere gli spazi urbani e la città anche grazie a questi eventi – spiega Mariateresa Rosano, coordinatrice del Gruppo diagnostico Vi.Gi. -. Abbiamo fatto rete, con alcune realtà commerciali del territorio, con l’Avis, la Lilt, e con l’ amministrazione comunale per poter realizzare la prima Vi.Gi.Walk in uno spazio urbano accessibile e che appartiene a tutti. Vogliamo che sia una festa della salute e di promozione delle buone abitudini per il benessere psico-fisico della persona e della prevenzione delle malattie cardiovascolari e non – continua la Rosano –. Saranno presenti, per questo motivo, anche i nostri specialisti, disponibili a consigli e consulenze gratuite per i partecipanti».

«Abbiamo sposato da subito l’iniziativa proposta – afferma Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia – rendendo disponibile uno spazio pubblico d’eccellenza, quale è il nostro Parco urbano, perché crediamo fortemente nel valore di eventi come la Vi.Gi.Walk che, fanno bene alla nostra collettività sia per il loro valore aggregativo e sociale e che, nello specifico si distinguono come momenti di prevenzione e salvaguardia della salute».

Il format è quello dell’esperienza all’aperto, su un percorso facile e accessibile a tutti, durante il quale il ritmo sarà scandito da un coach che comunica con il gruppo dei partecipanti grazie alle cuffie dotate di sistema a diffusione wireless di cui ognuno sarà dotato al momento dell’ iscrizione. Il numero, viste le numerose richieste, inizialmente fissato a 100, è stato esteso a 150 partecipanti. In palio, ad estrazione, sono previsti “pacchetti salute”: esami diagnostici specifici da poter eseguire presso il Centro diagnostico Vi.Gi.

L’appuntamento è al Parco Urbano alle ore 9 del 17 luglio.

PROGRAMMA:

9:00 | raduno al parco urbano, consegna gadget, borsa, cuffie wi-fi (contributo 5Euro)

9:30 | presentazione ViGiWalk

9:45 | inizio percorso

11:30 | chiusura percorso e sorteggio dei premi

12:00 | buffet

La prenotazione è obbligatoria. Per info chiamare lo 0963.301256 o il 366.4148016 (anche whatsapp).