L'iniziativa del segretario-questore dell'assemblea regionale per venire incontro alle esigenze dei ricoverati e dei loro cari: «È un dramma per tante famiglie»

Il consigliere regionale Graziano Di Natale ha presentato una proposta di legge per disciplinare in sicurezza l'accesso dei familiari agli incontri con pazienti in condizioni critiche. Ne dà contezza lo stesso esponente politico in una nota stampa evidenziando: «Dando seguito a quanto rivelato soltanto la scorsa settimana a conclusione di un prezioso confronto con molti addetti ai lavori, che ringrazio per il supporto, ho presentato, in data 31 maggio, la Proposta di legge numero 100 con la quale si disciplina l’ingresso dei familiari dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere».

La proposta di legge

Il segretario-questore dell'assemblea regionale della Calabria nell’auspicare condivisione da parte di tutta la massima istituzione regionale sottolinea: «Sarebbe realmente un bel segnale di speranza e di umanità da lanciare verso quelle persone che soffrono, nel letto di un ospedale, nonostante la presenza degli instancabili operatori sanitari, la mancanza di calore umano e di vicinanza fisica dei propri cari», conferma.

«Dramma per tante famiglie»

Il vicepresidente della commissione regionale contro la 'ndrangheta afferma inoltre: «Come già ribadito si tratta di un'iniziativa facilmente attuabile. Troppe famiglie – sostiene - faticano ad avere notizie sulle condizioni di salute dei propri cari. Inoltre -sottolinea il Consigliere regionale-oggi più che mai si è avvertita la fragilità di quelle persone che patiscono la scarsa comunicazione con i familiari, al di là della chiamata o della videochiamata». Anche per questa serie di ragioni« credo che l’intera Assemblea regionale ha l'obbligo morale di non restare indifferente difronte al dramma di tante famiglie».