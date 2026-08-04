Per la prima volta all'Ospedale Civile Ferrari di Castrovillari è stato impiantato un defibrillatore cardiaco (Icd) utilizzando il più piccolo elettrocatetere transvenoso da defibrillazione (Omnia Secure) attualmente disponibile al mondo.

La cardiologia di Castrovillari è tra le prime strutture in Italia ad adottare questa innovativa tecnologia, destinata ai pazienti ad alto rischio di morte cardiaca improvvisa che necessitano anche della terapia di resincronizzazione cardiaca per lo scompenso cardiaco. Con un diametro di appena 1,5 millimetri, il nuovo elettrocatetere consente, attraverso un unico dispositivo, sia la prevenzione della morte cardiaca improvvisa sia la stimolazione della branca sinistra per il trattamento dello scompenso cardiaco. Questa soluzione riduce la complessità dell'impianto, il materiale introdotto nel sistema venoso e il rischio di complicanze, secondo il principio del 'Less is more'.

L'intervento è stato eseguito dall'équipe di Elettrostimolazione della Cardiologia di Castrovillari composta da Anna Lucia Cavaliere, Andrea Madeo, attuale direttore facente funzione della Uoc di Cardiologia, e da Antonio Mazziotti, con la supervisione di Giovanni Bisignani, primario emerito della Cardiologia dell'Asp di Cosenza.

«Questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti nella terapia dei pazienti con scompenso cardiaco e ad elevato rischio aritmico», sottolinea Giovanni Bisignani. Andrea Madeo conclude: «L'introduzione di questa tecnologia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Cardiologia di Castrovillari e dell'Asp di Cosenza. Desidero ringraziare la direzione medica del presidio ospedaliero di Castrovillari e la direzione strategica dell'Asp di Cosenza per il costante sostegno all'innovazione tecnologica. Investire in procedure sempre più avanzate significa offrire ai cittadini cure moderne, efficaci e sicure, riducendo la necessità di migrazione sanitaria verso altre regioni e confermando come anche nella nostra realtà sia possibile garantire prestazioni cardiologiche di elevato livello qualitativo».