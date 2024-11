La Calabria in prima linea sull’ Endodonzia, quella branca dell’odontoiatria che si occupa dei tessuti interni del dente e quindi delle patologie e dei trattamenti ad essi correlati. Oggi si osserva sempre più l’importanza di salvare i denti di ogni paziente, piuttosto che sostituirli con impianti dentali. Le tecniche e le skills a disposizione del professionista sono innumerevoli, tali da giustificare l’estrazione del dente e la sua eventuale sostituzione con un impianto dentale, solo in un numero limitato di casi. È tutto di giovani professionisti calabresi il Gruppo di Studio ‘Francesco Riitano’, che nasce dall'amicizia e dalla passione condivisa per l'Endodonzia di quattro professionisti, il dottor Nicola Grande, il dottor Roberto Del Giudice, il dottor Patrizio Galeano e il dottor Rocco Zaccone, legati alla figura del compianto professor Francesco Riitano, tra i massimi esperti nel panorama dell'endodonzia mondiale. Calabrese anch’egli, Riitano, profondo conoscitore della materia, si riallacciava alla grande scuola mitteleuropea di morfologia.

Negli anni 1975-76 disegna la serie dei "Rispi”, primi strumenti endodontici, progenitori di tutta la moderna strumentazione per l'impostazione crown-down che anticipa con la sua tecnica in ‘tre tempi". Nel 1980 ristudia le cavità di accesso, disegna e brevetta alcune frese originali per la stessa, mette a punto il primo Cemento a base di ZnO-Eu caricato con idrossiapatite micronizzata. Nel 1983 riceve il premio "Sorridi italiano" per l'apporto dato all'industria italiana nel settore dentale e contribuisce in modo determinante alla messa a punto del manipolo a vibrazione sonica Esa 3000 riportandone il funzionamento nel ‘Manuale di Tecnica Endosonica’. Già Professore a contratto di Endodonzia presso l’Università La Sapienza di Roma e socio fondatore Sie, dal 1987 al 1989 è presidente della Società Italiana di Endodonzia.

Dal 2018, il Gruppo di Studio propone un’accurata offerta formativa in campo endodontico con l’organizzazione di corsi teorico-pratici Base ed Avanzati in tutta Italia. I membri del gruppo apportano un importante contributo scientifico e clinico nelle Università e nelle Società scientifiche italiane ed internazionali, rivestono il ruolo di opinion leader per note aziende del settore odontoiatrico e hanno ideato strumenti e tecniche di successo, dedicandosi sempre con grande passione ed entusiasmo alla professione. Nasce così il Memorial Riitano che si svolgerà venerdì 23 e sabato 24 Giugno presso l’hotel Perla del Porto di Catanzaro.

Si annuncia un evento di rilievo nazionale, vista la partecipazione di relatori di carattere internazionale. L’appuntamento vanta il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro, della Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro, dell’ Andi Calabria e dal Cenacolo Odontostomatologico Calabrese. Molte le aziende del settore che hanno deciso di sostenere il progetto in qualità di sponsor.

Il Gruppo di Studio che porta il nome del prof Riitano è formato dal dottor Nicola Grande professore a contratto di endodonzia presso l’Università Cattolica del Sacro cuore e Dottore di Ricerca in Biologia e Ricerca. Socio attivo dell’European Endodontic society, dell’American Association of Endodontics e dell’Accademia Italiana di Endodonzia di cui è presidente per il biennio in corso e della Sidoc.

Dal dottor Roberto Del Giudice che dopo la laurea, nel 2016 frequenta il reparto di Endodonzia della West Virginia University (Morgantown, Usa) in qualità di Visiting Clinician. Consegue il master Master Biennale di II Livello in Protesi ed Implantoprotesi con Tecnologie Avanzate presso L’Università di Bologna. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (Aie). Svolge la sua attività di libero professionista con particolare attenzione all’Endodonzia ed alla Restaurativa.

Dal dottor Patrizio Galeano che dal 2001 al 2014 partecipa all’attività clinica, didattica della cattedra di Odontoiatria Conservatrice ed Endodonzia della stessa Università. Socio attivo dell’Accademia Italia di Endodonzia e socia ordinario dell’European Endodontic Society e socio ordinario dell’Accademia Italiana di conservativa. Svolge la sua attività professionale con particolare interesse ai campi dell’endodonzia e conservativa.

Dal dottor Rocco Zaccone esperto nell’uso del microscopio operatorio, riveste il ruolo di tutor presso il policlinico Gemelli nel reparto di endodonzia. Socio attivo dell’Accademia italiana di endodonzia. Svolge la sua attività di libero professionista tra Roma e Capri.