Il nuovo presidio sarà inaugurato il 13 novembre su iniziativa dell’Asp. La garante della Salute commenta favorevolmente l’iniziativa: «Un segnale importante anche per quella madre pronta a traferirsi in Sicilia per far curare il figlio» ( ASCOLTA L'AUDIO )

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria attiverà un ambulatorio dedicato alla cura dei bambini autistici con il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis - Analisi Applicata del comportamento). Si tratta di un metodo dell’analisi del comportamento, la scienza che descrive le relazioni esistenti tra il comportamento e gli eventi che lo causano e lo influenzano.

Il presidio – informa una nota - entrerà in funzione il 13 novembre presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di via Placido Gerace 30, a Reggio Calabria, dove, a integrazione delle attività della neuropsichiatria infantile già presenti, verranno seguiti e trattati i casi di bimbi autistici con metodo ABA.

L’Asp di Reggio Calabria ha spiegato che «ha ritenuto di attivarsi con l’istituzione di questo primo servizio sanitario per evitare che i bimbi con problemi di autismo siano costretti a emigrare o a recarsi presso ambulatori privati, come finora purtroppo è accaduto, ritenendo invece indispensabile garantire nell’ambito delle risposte assistenziali già operanti anche questo modello di presa in carico. Il servizio dedicato alla cura dei bambini autistici sarà garantito attraverso la presa in carico globale in modalità multidisciplinare tra pediatri neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, a seguito della diagnosi e presa in carico e non tramite accesso diretto».

L’apertura dell’ambulatorio risponde anche alle istanze di Rosanna Melara, la madre di un bambino con problemi di neurosviluppo, che attraverso LaC News24 aveva denunciato la sua amara situazione, che la vede da anni costretta a spostarsi fuori Regione per curare il figlio, fino alla decisione di trasversi in Sicilia se in Calabria non avesse avuto l’opportunità di far curare il figlio.

Un primo risultato importante confermato anche dalla garante della Salute, Anna Maria Stanganelli, la quale dichiara: «Apprendiamo con soddisfazione dell’apertura di questo ambulatorio dedicato per la cura dei nostri bimbi speciali. Un segnale importante per tante famiglie e per tanti bambini calabresi che certamente potrà supportarle nel loro percorso e arginare i viaggi della speranza. Grazie alla sensibilità della direzione Aziendale un altro tassello importante si aggiunge per la presa in carico dei nostri piccoli pazienti. Un segnale improntante anche per il piccolo Gabriele e per la sua mamma, che potrà certamente supportarlo in questo percorso. Proprio ieri si è tenuta una riunione con il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, i Servizi sociali e Don Giovanni Tilieci, per la discussione della problematica. Le istituzioni sono al fianco della signora Melara».

Nelle prossime ore racconteremo gli esiti dell’importante incontro avvenuto tra il garante della salute, Anna Maria Stanganelli, il sindaco di Palmi Ranuccio, i Servizi sociali e Don Giovanni Tilieci, al fine di aiutare Rosanna Melara e le tante altre famiglie e bambini nelle stesse condizioni.

L’Asp di Reggio Calabria informa che nei prossimi mesi saranno inoltre attivati altri punti ambulatoriali ABA nel territorio a seguito del reclutamento di altri professionisti già in corso.