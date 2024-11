A quasi un anno dal suo insediamento il commissario straordinario di Azienda Zero si appresta a consumare il primo step – di un lungo iter – che dovrebbe poi concludersi con la conquistata autonomia gestionale dell’ente di governance, appositamente creato per assommare, in un unico centro di comando, alcune funzioni sinora direttamente amministrate dalle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.

Il passaggio del primo gruppo

Si è, infatti, registrata la disponibilità di un primo gruppo di dipendenti interessati a trasferirsi in Azienda Zero in conseguenza dell’acquisizione di una delle prime funzioni, ovvero quella relativa alle infrastrutture e applicativi digitali, coordinamento e gestione dei flussi informativi.

Struttura complessa ICT

Queste attività sono transitate sotto l’egida di Azienda Zero ufficialmente ad inizio ottobre ma già nelle settimane successive è iniziata la “campagna acquisti” nelle aziende sanitarie e ospedaliere attraverso colloqui motivazionali e, dopo la composizione di apposite commissioni, si proseguirà a breve anche con lo svolgimento dei colloqui valutativi.

Campagna acquisti

Per ora, la struttura complessa ICT di Azienda Zero potrebbe contare sull’apporto di 11 unità di personale, tanti sono coloro i quali hanno manifestato interesse a trasferirsi nel nuovo ente di governance. Si tratta, in particolare, di tre appartenenti alla dirigenza rispettivamente provenienti dall’Asp di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e otto unità del comparto provenienti dall’azienda ospedaliero universitaria di Catanzaro (1), dall’azienda ospedaliera di Cosenza (4), dall’Asp di Reggio Calabria (2) e dall’Asp di Vibo Valentia (1).

Il personale selezionato dovrà sostenere un colloquio, prima del definitivo passaggio in Cittadella. Ma questa operazione si configura come un apripista per i successivi trasferimenti di attività già in calendario. Il prossimo in programma è la gestione sanitaria accentrata (gsa), funzione finora sotto il controllo del dipartimento Salute e Welfare, e infine l’intera area dell’emergenza urgenza esercitata per ora con delega dall’Asp di Cosenza.

Organico ridotto

Attualmente, Azienda Zero è dotata di dieci unità di personale, come si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2024-2026 di recente approvato dall’ente di governance. Di queste, quattro dipendenti sono stati assunti a tempo indeterminato e altre sei svolgono attività in temporaneo utilizzo da altre aziende del servizio sanitario, ovvero per qualche giorno a settimana.

Tuttavia, almeno in una prima fase Azienda Zero dovrebbe giungere a dotarsi provvisoriamente di 67 unità di personale, a regime sovrintendere 221 dipendenti.