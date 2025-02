L'Università della Calabria e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza sono in procinto di annunciare l'ingaggio di Francesco Iacono nell'ambito della congiunta azione intrapresa per arricchire l'insegnamento del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’ateneo di Arcavacata e,di riflesso, per dotare i reparti dell'ospedale dell'Annunziata, di figure specialistiche di assoluto rilievo nel panorama nazionale, possibilmente di origini calabresi.

Dal Liceo Telesio all’Humanitas di Milano

Nato e cresciuto in riva al Crati, Francesco Iacono, 60 anni, è specialista in ortopedia e responsabile di chirurgia protesica e ricostruzione biologica articolare all'Istituto Humanitas di Milano, dopo il diploma conseguito al Liceo Telesio ha conseguito la laurea in medicina a Bologna con lode. È stato allievo del compianto professor Pier Giorgio Marchetti, direttore scientifico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli nel quale Iacono ha operato dal 2002 al 2016 prima di approdare al suo attuale incarico.

Specialista in chirurgia protesica

Specializzato nella Chirurgia protesica del ginocchio e dell’anca e nella traumatologia dello sport, Francesco Iacono, 60 anni, oltre ad assumere una cattedra all'Università della Calabria, sarà destinato ad un ruolo di primo piano in seno all'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Dovrebbe infatti essergli affidata la direzione della costituenda Unità Operativa Complessa di chirurgia vertebrale e degli arti, a valenza universitaria, inserita nel nuovo atto aziendale deliberato lo scorso 17 dicembre 2024 dal direttore generale Vitaliano De Salazar in procinto di ricevere il via libera dalla Regione.