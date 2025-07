VIDEO | È partita la nuova campagna lanciata dall’associazione su tutto il territorio regionale. Uno spot e una borraccia come omaggio per chi deciderà di compiere un gesto dal grande valore umano

"Disseta la vita, vieni a donare" è lo slogan scelto da Avis Calabria, presieduta da Franco Rizzuti, per la campagna estiva di comunicazione con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre crescente di giovani donatori di sangue e plasma. Elemento simbolico della nuova iniziativa, è una borraccia, un omaggio per tutti coloro che decideranno di compiere un gesto dal grande valore umano.

«Abbiamo bisogno che i giovani ci aiutino e che si rechino a donare il sangue - ribadisce Rizzuti - ecco perché questo ulteriore stimolo nei loro confronti e questo piccolo omaggio che serve solo a dire a modo nostro "grazie"per quello che fanno, non a noi ma ai malati per continuare a mantenere quell'autosufficienza che è un nostro punto di orgoglio da diversi anni. Già il 2024 è stata un'annata eccezionale per la raccolta di sangue e plasma e stiamo mantenendo quei valori anche nel primo semestre di quest'anno. Quindi ci auguriamo di poter crescere sempre di più in controtendenza con quella che è la diminuzione demografica che attanaglia la nostra regione».

Ad accompagnare la campagna anche uno spot dal messaggio chiaro e diretto che sta facendo il giro del web. «L'estate è un periodo tipicamente difficile per la raccolta sangue e quindi abbiamo bisogno di coinvolgere sempre di più i nostri donatori ma soprattutto di raggiungerne nuovi e a questi giovani parliamo con il loro linguaggio, attraverso i social, per fare capire l'importanza della donazione».