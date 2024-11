La proposta del commissario alla sanità Massimo Scura di una azienda unica tra il Pugliese-Ciaccio e l'azienda universitaria è stata bocciata dall'assemblea di medici

I medici del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, riunitasi ieri in assemblea, hanno detto un secco 'no' alla proposta avanzata dal commissario alla sanità Massimo Scura di costituire un unica azienda ospedaliera con l'azienda universitaria Mater domini. Ciò che ai medici del Pugliese non va giù è l'assegnazione di un ugual numero di unità operative per ciascuna azienda. Per gli ospedalieri si dovrebbe tener conto del livello di assistenza fornita da ciascuna struttura ospedaliera. " Noi eroghiamo il 70% delle attività assistenziali - ha puntualizzato il commissario straordinario Giuseppe Panella - nessuno pretende di applicare queste percentuali nella costituzione dell'azienda ma ci saremmo aspettati che fosse questa la base su cui confrontarsi". Per il momento non è stata prevista alcuna azione legle ma il documento redatto a fine riunione non la esclude.