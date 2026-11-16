Un bonus da 300 euro per aiutare gli anziani a pagare farmaci, visite specialistiche ed esami non coperti dal Servizio sanitario nazionale. Una misura da 1,6 miliardi di euro, destinata a circa 5,5 milioni di persone, che il governo considera uno degli interventi sanitari più rilevanti per il 2027. Ma proprio sulla sua efficacia si concentrano i dubbi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, che nella relazione sulla legge di bilancio mette in fila una serie di criticità: dai criteri scelti per individuare i beneficiari al rischio di sostenere la sanità privata senza rafforzare quella pubblica.

Chi può ottenere la carta sanitaria da 300 euro

Il beneficio è destinato a chi nel 2027 avrà compiuto almeno 75 anni e nel 2025 avrà percepito un reddito lordo da pensione non superiore a 28mila euro. I 300 euro potranno essere utilizzati per acquistare farmaci, pagare visite specialistiche e sostenere il costo di esami diagnostici non coperti dal Servizio sanitario nazionale.

Restano però da definire diversi aspetti operativi: quali prestazioni saranno ammesse, quali farmacie, studi medici e strutture potranno accettare la carta e con quali modalità verrà verificato il possesso dei requisiti. Le risposte arriveranno con un decreto attuativo dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il finanziamento, per ora, è previsto soltanto per il 2027.

Il nodo dei redditi: escluso chi non vive di sola pensione

Una delle osservazioni più significative dell’UPB riguarda proprio la platea dei beneficiari. Il requisito economico prende in considerazione esclusivamente il reddito da pensione, senza valutare eventuali altre entrate, il patrimonio o la condizione economica complessiva del nucleo familiare.

Il risultato, secondo l’organismo indipendente, è che persone con disponibilità economiche molto differenti potrebbero ricevere lo stesso contributo. Un pensionato con 27mila euro lordi annui e nessun'altra entrata avrebbe diritto alla carta. Ma lo stesso accadrebbe a chi percepisce la medesima pensione e dispone anche di altri 27mila euro, per esempio attraverso affitti o rendite finanziarie.

A questo si aggiunge il carattere uniforme del contributo: i 300 euro non cambiano in base alle condizioni di salute, alla presenza di patologie o alle effettive difficoltà di accesso alle cure. «I criteri di selezione potrebbero non cogliere in modo adeguato le situazioni di maggiore bisogno», rileva l’UPB.

Il rischio di finanziare le cure private anziché rafforzare il Ssn

La contestazione più ampia riguarda la filosofia dell’intervento. La carta sostiene il potere d’acquisto dei beneficiari, ma non aumenta la capacità di risposta della sanità pubblica. «Sostiene la capacità di acquisto di beni e prestazioni sanitarie da parte dei beneficiari, ma non interviene direttamente sulla capacità di offerta del Servizio sanitario nazionale», osserva l’Ufficio parlamentare di bilancio.

In sostanza, il contributo aiuta a pagare prestazioni che i cittadini potrebbero acquistare sul mercato privato, ma non interviene sulle carenze strutturali del servizio pubblico: non aumenta il numero di visite ed esami disponibili, non assume personale e non contribuisce direttamente a ridurre le liste d'attesa.

Una questione tutt’altro che secondaria in un Paese nel quale il ricorso alla sanità privata è già consistente. Nel 2024 la spesa sanitaria privata delle famiglie rappresentava il 23% del finanziamento sanitario complessivo, contro una media del 15% nei Paesi dell’Unione europea, secondo i dati Eurostat richiamati dall’UPB. Nel 2025, secondo l’Istat, la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro, pari all’1,9% del Pil.

Il rischio di prestazioni inutili e nuove attese

Tra le criticità segnalate c’è anche la possibilità che il bonus finisca per rimborsare o sostenere spese che gli anziani avrebbero comunque affrontato. In questo caso, il contributo non allargherebbe realmente l'accesso alle cure, ma si limiterebbe a trasferire risorse pubbliche verso consumi sanitari privati già programmati.

L'UPB richiama inoltre il rischio di un aumento della domanda di visite ed esami non strettamente necessari. Un effetto che potrebbe tradursi in un ulteriore sovraccarico dell'offerta e, in determinate condizioni, in un allungamento dei tempi di attesa.

Critiche analoghe arrivano da Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità. Il giornalista si domanda se sia davvero questa la direzione nella quale si vuole portare il futuro della sanità italiana. I 1,6 miliardi stanziati, osserva, sono una cifra consistente, ma non rafforzano direttamente il Servizio sanitario nazionale, non aumentano l'offerta pubblica e non affrontano le cause strutturali delle liste d'attesa.

«Invece di investire quelle risorse per rendere più accessibili le cure attraverso il Servizio sanitario nazionale, si sceglie di aiutare una parte dei cittadini a sostenere il costo delle prestazioni che non riescono a ottenere gratuitamente. È una differenza enorme», è la sua valutazione.

La gestione senza il ministero della Salute e il futuro del bonus

Un altro punto critico riguarda la governance della misura. L'UPB segnala che il ministero della Salute resta al momento fuori dalla gestione di uno strumento che, per finalità e destinatari, ha una natura chiaramente sanitaria. Una scelta che potrebbe privilegiare gli aspetti economico-amministrativi rispetto alla valutazione dei bisogni di cura e dell'appropriatezza delle prestazioni.

Infine, c'è il problema della durata. Lo stanziamento riguarda esclusivamente il 2027 e non prevede, almeno per ora, risorse per gli anni successivi. Una scelta che potrebbe alimentare aspettative tra i beneficiari e rendere più complessa la programmazione delle prossime leggi di bilancio.

Molto dipenderà dai decreti attuativi, ancora da scrivere. Saranno loro a stabilire come distribuire la carta, quali prestazioni ammettere e come controllare i requisiti economici. Anche alcune delle criticità sollevate dall'UPB potranno essere valutate soltanto quando le regole operative saranno rese pubbliche. Per ora, il bonus da 300 euro si presenta dunque come un sostegno economico agli anziani, ma lascia aperta la questione più importante: se sia davvero lo strumento giusto per migliorare l'accesso alle cure o se rischi, al contrario, di spostare altre risorse verso il privato senza risolvere i problemi della sanità pubblica.

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