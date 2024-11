Nuovi locali per la Neurologia, con Stroke Unit, e l’Ostetricia e Ginecologia. Sono stati benedetti dall'arcivescovo Vincenzo Bertolone, intervenuto alla cerimonia

Nuova vita per l’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. Sono stati inaugurati, nella giornata di ieri, i due reparti completamente ristrutturati di Neurologia, con Stroke Unit, e Ostetricia e Ginecologia. I locali sono stati benedetti dall'arcivescovo Vincenzo Bertolone, intervenuto alla cerimonia. La Soc di Neurologia è stata ristrutturata all'interno di lavori che prevedono l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme di sicurezza di altre Unità operative.

Maggiore comfort per i pazienti dal momento che le attività del reparto si inseriranno nell'ambito della rete stroke finalizzata al trattamento in fase acuta delle patologie cerebrovascolari. Si potrà operare tramite la trombolisi sistemica ed il ricovero in Stroke Unit.

Il reparto vanta una superficie pari a 450 mq e si compone di tre aree: accesso e amministrazione; degenza, infermieristica e spazi di gestione; attività subintensive vere e proprie. Potranno ospitarsi ben 15 posti letto. Ostetricia e Ginecologia, invece, predisposto su 450 mq è distinto in accesso e amministrazione; attività di degenza, infermieristiche e spazi di gestione. 19, i posti letto a disposizione.