VIDEO | L’Osservazione breve intensiva prevede sei posti letto in più ma nessun aumento di organico. Il sindacato Cgil attribuisce l’ aggressione al medico dello scorso lunedì a tale carenza

Resta alta la tensione al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Dopo l’aggressione di un operatore sociosanitario, intervenuto per sedare gli animi ma malmenato da un paziente in attesa di ricevere cure mediche, il sindacato Cgil punta il dito contro la carenza di organico e contro la recente attivazione di un nuovo servizio, l’osservazione breve intensiva, che ha contribuito ad aggravare i carichi lavorativi del personale medico e infermieristico.

L’osservazione breve intensiva è nata a ridosso del pronto soccorso e ha portato in dote all’unità operativa di prima emergenza sei posti letto in più senza tuttavia prevedere un incremento dei dipendenti in forza al reparto. Da qui le critiche del segretario provinciale della Fp Cgil, Bruno Talarico, che chiama alla responsabilità il management aziendale chiedendo interventi risolutivi.

Lo stesso sindacato aveva già lanciato l’allarme a fine agosto e a seguito dell’attivazione del nuovo servizio con una lettera inviata ai vertici aziendali del Pugliese con cui si esprimevano forti perplessità “sotto l’aspetto organizzativo e, conseguenzialmente, operativo tenuto conto della grave carenza di personale infermieristico e di operatori sociosanitari”.