«Era tra gli obiettivi che il commissario straordinario della azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, Vincenzo La Regina, si era prefissato dall'inizio del suo mandato e, adesso, sta per diventare realtà. L'unità operativa di Pediatria universitaria verrà trasferita dall'ospedale Pugliese-Ciaccio al policlinico e occuperà gli spazi presenti al terzo piano dell'edificio D».

Lo si legge in un comunicato diramato dall'azienda universitaria di Catanzaro. «Le operazioni di “trasloco” partiranno venerdì 16 settembre e l'attività sanitaria inizierà già dal 19 settembre. L'azienda ospedaliera Pugliese, come da richiesta del commissario La Regina, metterà a disposizione il personale sanitario, la dirigenza e il comparto dipendente legato e attualmente in servizio nel reparto e concederà, in comodato d’uso gratuito, tutta la dotazione tecnologica e strumentale di proprietà dello stesso ospedale.

Dietro questa azione c'è una visione ancora più grande che è quella di attivare all'interno della Pediatria universitaria la struttura di Neuropsichiatria infantile, con la dotazione di posti letto dedicati, che si occuperà della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle disabilità dell'età evolutiva e dei disturbi neurologici, neuropsicologici, psicopatologici e psichiatri dell'infanzia e dell'adolescenza nella fascia di età 0-18 anni.

Un segnale importante per tante famiglie che spesso non trovano sul territorio sufficiente assistenza e sono costretti a viaggi della speranza. Il commissario La Regina ringrazia, per il grande spirito collaborativo dimostrato, il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista Di Sarro, e il commissario della azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Francesco Procopio».