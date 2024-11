«L’ateneo “Magna Graecia" di Catanzaro ha ottenuto, in questi giorni l’accreditamento da parte dell'Anvur per il corso di studio di infermieristica che si svolgerà presso l’Asp di Catanzaro, sede decentrata di Lamezia Terme. Tale accreditamento rappresenta un'ulteriore opportunità di crescita per il nostro ateneo e di formazione di elevata qualità per i giovani calabresi». Lo si legge in una nota diffusa dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. «La rigorosa valutazione dell'Anvur, - necessaria per ottenere l'accreditamento da parte del Ministero dell'Università - ha portato al favorevole accoglimento della proposta dell’ateneo. Infatti, l’Anvur ha riscontrato in tale corso un valido modello didattico e organizzativo-innovativo, ritenendo soddisfatti i requisiti di trasparenza, docenza, sostenibilità della didattica, sostenibilità economica, disponibilità strutturale ed assicurazione di qualità».

Soddisfazione è stata espressa dal magnifico rettore, Giovambattista De Sarro, che ha così accolto la notizia: «Siamo orgogliosi di rivendicare tale modello formativo che ci consente di coinvolgere le strutture ospedaliere del territorio della provincia di Catanzaro nonché di formare centinaia di studenti necessari alla sanità del territorio e che pone particolare attenzione agli sbocchi occupazionali. «L’accreditamento di tale corso - ha aggiunto - è l’ennesima conferma della ventennale esperienza nei corsi di studio delle professioni sanitarie che ha visto, nel tempo, il nostro ateneo raggiungere eccellenti risultati sia in termini di capacità formative che occupazionali nella regione Calabria nonché in ambito nazionale ed internazionale.

«I 100 posti assegnati al corso di studio di Infermieristica sede decentrata di Lamezia Terme - ha spiegato il rettore - andranno ad incrementare i 400 posti già assegnati presso la sede di Catanzaro contribuendo alla capacità formativa totale, nell’arco del triennio, di 1500 studenti. L’elemento distintivo di tale risultato è certamente la sinergia tra le istituzioni ovvero Regione, Provincia e Comune nonché dell’Azienda ospedaliero–universitaria “R. Dulbecco”, strutture del servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. «Un particolare ringraziamento - aggiunge il magnifico rettore, va a Ilario Lazzaro, direttore sanitario dell’Asp di Catanzaro, il quale ha profuso il massimo impegno e la massima collaborazione con l’ateneo al fine di rendere fruibili le strutture dell’ospedale di Lamezia Terme presso le quali si svolgerà la formazione didattica e di tirocinio degli studenti».