Una nuova iniziativa benefica, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, per contrastare la povertà sanitaria, ridurre la rinuncia alle cure e offrire assistenza medica e prevenzione gratuita a oltre 800 cittadini fragili nel territorio dell’area urbana

Prende il via a Cosenza il nuovo ciclo operativo del progetto “Ambulatorio Senza Confini”, promosso dall’Auser Territoriale Cosenza e sostenuto con un contributo erogato dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. L’iniziativa consolida e amplia i servizi dell’Ambulatorio Popolare avviato nel 2010 per tutelare il diritto alla salute, offrendo assistenza sanitaria gratuita a persone in condizione di povertà, indigenti, migranti e famiglie fragili escluse dai circuiti tradizionali di cura

L’intervento risponde a una grave criticità del territorio cosentino e regionale. In Calabria, si stima che circa 600.000 persone abbiano rinunciato a visite ed esami specialistici a causa delle prolungate liste d’attesa e delle difficoltà economiche nel sostenere prestazioni private. Nella sola provincia di Cosenza, la quota di cittadini che rinuncia a prestazioni sanitarie necessarie è pari a circa il 10%. L’incapacità economica di bypassare i tempi del sistema pubblico alimenta la migrazione sanitaria fuori regione e costringe molte famiglie a contrarre debiti o a ridurre la spesa per beni di prima necessità.

Per contrastare il fenomeno della rinuncia alle cure, l’Auser Territoriale Cosenza ha pianificato per i 12 mesi di attività un programma articolato in 10 interventi operativi, diagnostici e di prevenzione. Si tratta di:

Ortodonzia Sociale : realizzazione di 60 trattamenti ortodontici per ragazzi e adulti in condizione di disagio economico;

: realizzazione di 60 trattamenti ortodontici per ragazzi e adulti in condizione di disagio economico; Protesi Sociale : fornitura di 100 protesi dentali totali o parziali per pazienti edentuli, per il ripristino della salute orale e dell’inclusione sociale;

: fornitura di 100 protesi dentali totali o parziali per pazienti edentuli, per il ripristino della salute orale e dell’inclusione sociale; Incontri di Odontoiatria e Igiene Preventiva : 4 corsi di formazione condotti da odontoiatri, igienisti e ASO, rivolti ad almeno 100 beneficiari complessivi;

: 4 corsi di formazione condotti da odontoiatri, igienisti e ASO, rivolti ad almeno 100 beneficiari complessivi; Incontri di Prevenzione delle Malattie Ginecologiche: 2 sessioni informative a cura della ginecologa (con un minimo di 20 donne per incontro);

2 sessioni informative a cura della ginecologa (con un minimo di 20 donne per incontro); Incontri di Pediatria Preventiva : 3 incontri formativi condotti dal pediatra per i genitori (almeno 20 partecipanti per incontro);

: 3 incontri formativi condotti dal pediatra per i genitori (almeno 20 partecipanti per incontro); Incontri di Cardiologia Preventiva : 2 giornate sulla prevenzione cardiovascolare (almeno 30 partecipanti per incontro);

: 2 giornate sulla prevenzione cardiovascolare (almeno 30 partecipanti per incontro); Radiodiagnostica per Immagini nella Prevenzione : 2 incontri divulgativi con radiologo ed ecografista sull’importanza della diagnosi precoce (almeno 30 partecipanti per incontro);

: 2 incontri divulgativi con radiologo ed ecografista sull’importanza della diagnosi precoce (almeno 30 partecipanti per incontro); Incontri di Oftalmologia Preventiva e Sociale : 3 incontri di screening e prevenzione visiva condotti da oculista e ottico (almeno 30 partecipanti per incontro);

: 3 incontri di screening e prevenzione visiva condotti da oculista e ottico (almeno 30 partecipanti per incontro); Incontri di Psicologia Relazionale: 3 moduli di supporto e orientamento psicologico curati dalle psicologhe dell’ambulatorio (almeno 25 partecipanti per incontro);

3 moduli di supporto e orientamento psicologico curati dalle psicologhe dell’ambulatorio (almeno 25 partecipanti per incontro); Visite e Prestazioni Ambulatoriali Specialistiche: erogazione continua di visite ed esami gratuiti in odontoiatria e pedodonzia, pediatria (presso il nuovo ambulatorio pediatrico “Nazareno e Francesco” di oltre 100 mq), ginecologia, cardiologia, oculistica (in spazi specialistici ristrutturati), ecografia per adulti e pediatrica, pneumologia, ortopedia, piccola chirurgia ambulatoriale, medicina generale e percorsi di psicologia, psicoterapia e psichiatria.

Grazie all’impegno di medici, odontoiatri, infermieri e volontari che operano a titolo gratuito, il progetto prevede di erogare in 12 mesi oltre 2.500 prestazioni sanitarie gratuite a beneficio di più di 800 persone. L’obiettivo dell’Auser di Cosenza è quello di quasi dimezzare la percentuale del 10% di rinuncia alle cure riscontrata nel territorio cosentino, riaffermando il valore della salute come diritto umano universale e accessibile a tutti. «Il nostro impegno è offrire risposte concrete di cura e dignità a chi vive situazioni di marginalità o difficoltà economica» evidenzia Raffaella Formisani, coordinatrice dell’iniziativa. Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa per presentare alla città il progetto nella sua interezza.