In tre mesi e mezzo eseguite 320 procedure. La struttura entra nella rete cardiologica regionale e punta a ridurre i viaggi della speranza e la mobilità sanitaria passiva

Tre mesi e mezzo di attività a pieno ritmo, numeri che superano le previsioni della vigilia e il raggiungimento del traguardo più atteso dall'intero territorio: a partire da venerdì 13 novembre, il servizio di Emodinamica del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'importante traguardo e i dati consuntivi sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la biblioteca ospedaliera, alla quale hanno preso parte i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone guidata dal Direttore Generale Antonio Graziano, il Direttore del Presidio Medico Lucio Cosentino, il Direttore dell'UOC di Cardiologia Fabio Megna e la Responsabile dell'Emodinamica, la Dott.ssa Annalisa Mongiardo.

Dall'avvio operativo dello scorso 22 luglio a oggi sono state eseguite complessivamente 320 procedure diagnostiche e interventistiche di alta complessità, inclusi studi di fisiologia coronarica e sul microcircolo, trasformando la struttura crotonese in un vero e proprio centro avanzato di assistenza e ricerca. Un'attività capillare che ha già consentito di salvare la vita a diversi pazienti, molti dei quali giovani, in un contesto orografico complesso dove il fattore tempo risulta decisivo per evitare danni irreversibili al miocardio.”

«Quando lo scorso 28 luglio abbiamo inaugurato l'Emodinamica abbiamo scelto di far parlare la concretezza delle azioni – dichiara il Direttore Generale dell'Asp di Crotone, Antonio Graziano –. In questo periodo il nostro team di giovani cardiologi interventisti è andato ben oltre i compiti stabiliti, garantendo le emergenze anche nelle ore notturne su base volontaria. I dati certificano una bella pagina di sanità: non solo abbiamo azzerato i viaggi della speranza per le famiglie crotonesi, ma registriamo un'inversione di tendenza con pazienti giunti da altre province e persino da fuori regione. Da venerdì saremo operativi H24 ed entreremo a pieno titolo nella rete cardiologica regionale. Questo successo è la prova che la sanità crotonese sa esprimere livelli d'eccellenza e rappresenta un bell'esempio di gestione delle risorse pubbliche. E non ci fermiamo qui: il nostro prossimo obiettivo sarà l'attivazione della Medicina Nucleare, insieme al potenziamento delle Case di Comunità e l’Ospedale di Comunità di Mesoraca, della telemedicina e dei servizi per le aree interne».

Il valore strategico ed economico dell'operazione è stato rimarcato dal Direttore del Presidio Medico, Lucio Cosentino: «Stiamo rispettando le tempistiche in maniera impeccabile. Nei prossimi giorni comunicheremo ad Azienda Zero e dipartimento Salute la piena operatività H24: saremo il primo Spoke della Calabria ad entrare nella Rete regionale SCA, Sindrome Coronarica Acuta. Questo significa abbattere una mobilità passiva che costava all'Azienda quasi 3 milioni di euro all'anno: risorse preziose che ora rimarranno nelle nostre casse per essere reinvestite nel potenziamento dei servizi e della struttura, a tutela di tutti i cittadini. Un doveroso ringraziamento va a tutta l'équipe e all'intero personale, una squadra straordinaria che ha lavorato con instancabile dedizione».

Sul valore del percorso di integrazione si è espresso il Direttore dell’UOC di Cardiologia Fabio Megna: «Questo periodo di rodaggio è stato indispensabile per oleare ogni singolo ingranaggio della macchina assistenziale, dalla diagnosi all'intervento fino alla dimissione. Abbiamo costruito una squadra affiatata e acquisito piena consapevolezza dei nostri mezzi. L'attivazione dell'H24 rappresenta un impegno gravoso ma fondamentale, propedeutico a un percorso ambizioso che vedrà l'ulteriore ampliamento dell'offerta specialistica».

Ha concluso la Responsabile del servizio, Dott.ssa Annalisa Mongiardo, alla guida dell'équipe medica composta dai dottori Giovanni Martino, Domenico Dardani, Giuseppe Tartaglione ed Emanuele Ubbriaco, supportata da un pool di 8 infermieri, numerosi tecnici di radiologia e OSS: «Offriamo finalmente al territorio la terapia di prossimità tempestiva e senza orari che Crotone meritava. In questi mesi il personale si è speso senza riserve per garantire la continuità assistenziale, trovando nell'affetto e nella fiducia della popolazione crotonese una spinta straordinaria. L'Emodinamica funziona perché funziona l'intera filiera dell'ospedale, a partire dalla Direzione strategica fino al Pronto Soccorso e alla Cardiologia, dove le nuove assunzioni consentono una gestione ottimale del pre e post angioplastica. L'avvio dell'H24 è la naturale maturazione di un lavoro di squadra che coinvolge ogni singolo operatore».