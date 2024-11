«Io cerco di dire a tutti che la vita cambia nel modo di andare avanti ma comunque vale la pena di essere vissuta perché la vita è un dono che ci ha dato il Signore e noi la dobbiamo vivere al meglio. Se prima la mia vita era in un modo, adesso vivo in un altro modo ma vivo». È un messaggio di speranza quello lanciato dalla signora Filomena Iuliano. 73 anni, un passato da insegnante di ballo e tanti anni vissuti a Roma dove si trovava anche quando nel 2010 un ictus emorragico le ha stravolto la vita per poi decidere di proseguire il suo percorso di cura in Calabria.

«Quella mattina mi sono alzata per prepararmi e iniziare la mia giornata lavorativa - racconta - quando mi sono accorta di non avere più la sensibilità al braccio sinistro. In quel momento ero sola in casa. Poco dopo è arrivato il mio compagno che ha prontamente chiamato il 118 e mi hanno portato subito in ospedale. Non mi hanno fatto interventi, hanno assorbito l'ematoma che avevo in testa con i farmaci. Alla Fondazione Santa Lucia a Roma ho fatto riabilitazione neurocognitiva, il resto lo sto facendo qui».

Un sorriso stampato sul volto e tanta positività accompagnano le giornate della signora Filomena che si è affidata alle cure della casa protetta e centro di riabilitazione Villa Sant'Elia a Marcellinara, nel Catanzarese, che fa parte del gruppo PA.RI.SAN., diretta da Andrea Parente. «Ho deciso di tornare a casa e farmi curare qui perché la Calabria è la mia terra. Io sono fiera di essere calabrese e sono orgogliosa di essere capitata in questo centro - spiega - che mi ha dato tanto. Qui mi hanno aiutato tutti, i medici, gli operatori, i fisioterapisti, le educatrici, gli infermieri, sono tutti ineccepibili. Sono veramente come familiari perché la nostra famiglia è qua adesso, questo è il mio nuovo percorso di vita». Dunque la malattia può togliere tanto ma, come dimostra la storia di Filomena, non la voglia di vivere.

«Io mi auguro che la mia parola possa portare conforto a tutti. Spero che tutti coloro che si trovano nelle mie stesso condizioni possano avere la voglia di vivere e di andare avanti perché ne vale la pena».