L'Ao spiega: «Il dottor Zanolini a ottobre compirà 44 anni di servizio, termine ben superiore alla soglia che lo colloca, per legge, a riposo e l’Azienda non può trattenerlo»

L'Azienda ospedaliera di Cosenza smentisce la notizia circolata ieri sulle dimissioni del primario di Radiologia Alfredo Zanolini. «Spiace - si legge in un comunicato - dover smentire per l’ennesima volta le tante fake news sull’ospedale Annunziata. Ultima quella riguardante le presunte dimissioni del dr. Zanolini poiché sostanzialmente impossibili».

«Gli Uffici delle Risorse Umane, infatti, rendono noto che il dr Zanolini ad ottobre 2024, compirà 44 anni di anzianità, termine ben superiore alla soglia pensionistica, che lo colloca, per legge, in pensione e l’Azienda non può trattenerlo - si aggiunge -. Con l’occasione auguriamo al dr. Zanolini il meglio e siamo certi che continuerà le proprie prestazioni professionali altrove».