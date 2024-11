Il 31 marzo è scaduta la validità della certificazione attestante il diritto all'esenzione del ticket sanitario. Per il rinnovo è necessario presentarsi presso le Aziende Sanitarie Provinciali. Ma gli sportelli messi a disposizione dall'ente sono insufficienti a soddisfare la domanda. A Cosenza, a fronte di una richiesta che supera quota diecimila, opera un solo ufficio con tre addetti, uno dei quali in questi giorni è anche assente per malattia. Inevitabili i disagi. Molti si presentano davanti ai cancelli prima dell'alba, ma anche questo escamotage non è sufficiente per evitare di tornare una seconda volta per completare la pratica. Ecco cosa succede:

L'attuale organizzazione richiede un primo pellegrinaggio per ritirare un bigliettino di prenotazione ed un secondo approccio per consegnare la documentazione e sottoscrivere l'autocertificazione prescritta dalla legge.

Disagi che, secondo il direttore del distretto sanitario Cosenza-Savuto, Pasquale Elio Bozzo, sono determinati principalmente dalla carenza di personale.

Ecco la sua intervista: