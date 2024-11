Si è riunito ieri, all’Asp di Catanzaro, il Comitato zonale per il rilancio della medicina territoriale. Nel corso dell’incontro – è detto in una nota stampa - sono state poste le basi per il potenziamento della specialistica ambulatoriale, nonché della medicina veterinaria. È stata fatta una disamina approfondita che ha riguardato le singole discipline specialistiche, affrontando anche la problematica della riapertura del Centro riabilitativo di Squillace che sarà operativo dal prossimo lunedì 31 gennaio.

L’Asp di Catanzaro, diretta dal commissario straordinario Ilario Lazzaro, ha mantenuto gli impegni presi nei giorni scorsi con le Istituzioni locali. In questa fase di avvio, prima di andare a regime, le prestazioni saranno erogate nella fascia oraria antimeridiana dalle 8 alle 14 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, il primo segnale forte di attenzione ad un territorio importante e vasto come quello di Squillace.

«Abbiamo iniziato un percorso virtuoso – afferma il commissario straordinario - che ci consentirà di risollevare la medicina territoriale, con grandi benefici per la popolazione che vedrà crescere l’assistenza di prossimità, ma allo stesso tempo ci consentirà di ottimizzare le risorse da destinare alle strutture ospedaliere dell’Asp di Catanzaro. Ancora una volta – conclude Lazzaro - si mettono al centro le esigenze del cittadino e i bisogni di salute della popolazione».