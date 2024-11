Un Grande Passo per la Salute dei Bambini del Sud Italia: Il Policlinico Universitario Gemelli di Roma porta la Neurochirurgia Pediatrica in Calabria.

La prima, attesissima tappa di una serie di visite gratuite destinate ai bambini affetti da patologie neurochirurgiche che si è svolta il 28 ottobre 2023 a Filadelfia, ha registrato la presenza di diverse famiglie, giunte da tutta la Calabria e dalla Sicilia, per incontrare il Prof. Gianpiero Tamburrini, Primario del Reparto di Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma.

Così, nella stessa cornice che ha ospitato solo pochi mesi fa VII edizione della Stracittadina Filadelfiese, grazie al Comitato Corri Filadelfia - di cui il network LaC, Diemmecom e il Gruppo Pubbliemme si sono resi Media Partner - è un grande traguardo aver iniziato a raccogliere i frutti dell’impegno e della partecipazione di tutte le persone che hanno dato il loro contributo, correndo e donando, per realizzare uno dei progetti che, insieme a Federazione GENE, stavano più a cuore al Comitato Corri Filadelfia: un percorso di OPEN DAYS con cadenza mensile, a Filadelfia, da parte dei medici della Neurochirurgia Pediatrica del Policlinico Gemelli, per venire incontro alle esigenze delle famiglie del Sud Italia che hanno difficoltà a spostarsi o a sostenere i costi di un viaggio per ricevere consulenze specialistiche per i propri figli. Si tratta di una attività di volontariato da parte dei medici della Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli, che non richiederà costi per le famiglie.

Il ciclo di visite appena iniziato, rappresenta un primo passo, concreto, verso un futuro più luminoso per i bambini calabresi affetti da patologie del sistema nervoso centrale e periferico. Questi piccoli, che potrebbero richiedere trattamenti chirurgici (ad esempio malformazioni craniche, idrocefalo, malformazioni del midollo spinale, malformazioni vascolari e tumori cerebrali) ora avranno l'opportunità di ricevere una valutazione specialistica senza doversi allontanare dalla propria regione o affrontare onerose spese di viaggio.

L’iniziativa diventata realtà è una dimostrazione tangibile dell'unione tra il Policlinico Gemelli, Federazione GENE, Associazione di Genitori e Medici che sostiene la Neurochirurgia Infantile del PoliclinicoGemelli e la Stracittadina Filadelfiese, nel loro impegno a garantire una salute ottimale ai bambini affetti da patologie neurochirurgiche. Ogni visita rappresenta un passo avanti nella missione di offrire alle famiglie del Mezzogiorno il supporto e l'assistenza di cui hanno bisogno in momenti così delicati.

Riconoscere i sintomi di una patologia neurochirurgica: un ruolo chiave per i Pediatri

La salute dei nostri bambini è di fondamentale importanza e i segnali di eventuali patologie neurochirurgiche possono richiedere una particolare attenzione. «In questo contesto – afferma il Prof. Tamburrini - i pediatri giocano un ruolo cruciale poiché sono spesso i primi a interagire con i piccoli pazienti e le loro famiglie. La valutazione di primo livello da parte del pediatra, infatti, può permettere di riconoscere i sintomi che possono indicare la presenza di una patologia neurochirurgica ed è essenziale per garantire una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato».

Ecco a cosa prestare attenzione:

Variazioni nelle dimensioni e nella morfologia del cranio: I pediatri dovrebbero prestare attenzione a segni di macrocefalia o microcefalia, ossia un aumento o una diminuzione significativa delle dimensioni del cranio del bambino rispetto alla media e ad alterazioni della conformazione cranica, il più delle volte normalmente armonica.

Problemi di coordinazione: Un disturbo della coordinazione nei movimenti del bambino.

Comparsa di cefalea persistente notturna in particolare se associata a vomito lontano dai pasti e non associato ad episodi influenzali in particolare se associati a irritabilità e/o ad una riduzione del livello di coscienza/attenzione.

Sviluppo cognitivo o motorio ritardato: Il ritardo nel raggiungimento di traguardi nello sviluppo cognitivo o motorio del bambino o una regressione nelle tappe raggiunte.

Per prenotare le visite offerte come attività di volontariato da parte dei medici della Neurochirurgia

Infantile è possibile chiamare ai numeri 0968724024 / 3405051161 o contattare la Stracittadina Filadelfiese sui canali social Instagram e Facebook

Il prossimo appuntamento è fissato per il 2 Dicembre 2023.