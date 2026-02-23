Il Gruppo Citrigno annuncia l’apertura ufficiale di Polimedica Palermo, nuovo centro diagnostico e poliambulatorio specialistico nato con l’obiettivo di offrire servizi sanitari di alta qualità, tecnologie all’avanguardia e un’ampia gamma di prestazioni specialistiche al servizio del territorio.



Il centro diagnostico si trova nel pieno centro della città di Palermo, in Viale della Libertà, una delle arterie principali del capoluogo siciliano, facilmente accessibile e strategicamente posizionata per servire l’intera area urbana e provinciale.



L’inaugurazione si è svolta venerdì scorso alla presenza di oltre 600 persone. All’evento hanno preso parte il sindaco della Città di Palermo, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, il direttore generale dell’Asp Palermo, oltre a diversi parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, numerosi medici e professionisti del settore sanitario.



A comunicare ai nostri microfoni l’apertura è stato Alfredo Citrigno, che ha con grande soddisfazione ha presentato l’iniziativa insieme ai soci Luigi Rizzolo, Riccardo Di Stefano, Luciano Basile e Maria Elena Oddo.



«Sono stato sollecitato dai miei amici, che ringrazio, e sono orgoglioso di aver portato il gruppo che rappresento ad investire in “Polimedica Palermo” in un ottica di sviluppo importante per la città e per l’intero territorio siciliano. Vogliamo contribuire concretamente al miglioramento dell’offerta sanitaria locale, puntando su qualità, innovazione tecnologica e centralità del paziente» - ha dichiarato Alfredo Citrigno.



L’iniziativa nasce dalla visione condivisa di un gruppo di amici e imprenditori attivi in Confindustria, uniti dalla volontà di creare una struttura moderna, efficiente e accessibile, capace di rispondere in maniera tempestiva e professionale alle esigenze di prevenzione, diagnosi e cura.