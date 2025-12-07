Aula gremita e grande entusiasmo tra gli iscritti al sindacato, a testimonianza della sensibilità della professione verso competenze avanzate e strumenti innovativi

Si è svolto ieri, presso la biblioteca dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, il corso EcoFast dedicato agli infermieri, un evento formativo gratuito per gli iscritti Nursind che ha registrato una straordinaria partecipazione: “L’Infermiere e l’Ecografia – Le nuove frontiere dell’assistenza”.

Aula gremita e grande entusiasmo, a testimonianza della crescente sensibilità della professione infermieristica verso competenze avanzate e strumenti innovativi.

L’ecografia infermieristica rappresenta una frontiera fondamentale per migliorare la presa in carico, la tempestività clinica e la sicurezza del paziente.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal sindacato al responsabile scientifico, Vincenzo Mesoraca, relatore del corso, per la grande professionalità e chiarezza espositiva.

Un sentito ringraziamento inoltre a Daniela Giungato per l’organizzazione impeccabile, la cura dei dettagli e la dedizione assoluta: «Senza il suo contributo fondamentale – sottolinea il Nursind – non saremmo riusciti a realizzare un evento di questa qualità».

Un grazie anche ai dirigenti Nursind che hanno preso parte ai lavori: Peppe Toretto Aracri, Francesco Greco, Nico Capalbo.

«Nursind Crotone conferma il proprio impegno nel promuovere formazione di qualità, crescita professionale e valorizzazione del ruolo infermieristico. Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci spinge a fare sempre di più per i nostri iscritti – conclude il sindacato –. Grazie a tutti i partecipanti per l’energia e l’interesse dimostrati».