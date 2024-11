Il presidente della Regione: ‘Ci sono tutte le condizioni e le ragioni per costruire un’azienda unica innovativa, capace di interfacciarsi con l'intero servizio sanitario nazionale’

“L’integrazione tra Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ed Azienda Universitaria “Mater Domini” rappresenta uno degli obiettivi strategici e prioritari per il rilancio dell'intero servizio sanitario calabrese”.

E’ quanto afferma il presidente della Regione Mario Oliverio- come riportato in una nota dell’Ufficio Stampa della Giunta- in merito alla ridefinizione della rete ospedaliera, in discussione.

“Sul punto- prosegue- si è accumulato negli anni un notevole ritardo. Ora ci sono tutte le condizioni e le ragioni per costruire un’azienda unica innovativa, capace di interfacciarsi con l'intero servizio sanitario nazionale. È questo un processo inedito nella storia calabrese e proprio per questo necessita di cooperazione interistituzionale , di consenso ed ampia e reale condivisione”.

“La nuova azienda integrata- sottolinea ancora Oliverio- dovrà essere costituita e tenere conto delle attività assistenziali e dei posti letto esistenti in ciascuna struttura, valorizzando le professionalità presenti. La nuova azienda, altresì, così come il resto del servizio sanitario regionale, dovrà rispettare i nuovi requisiti di qualità, appropriatezza e sostenibilità stabiliti dalle norme nazionali. Solo rispettando questi vincoli e tutelando la pari dignità tra mondo universitario e mondo ospedaliero potremo realizzare questo obiettivo strategico”.