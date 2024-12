Sanità

Intervento al presidente Occhiuto, divampa la polemica

L'azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro cerca di gettare acqua sul fuoco dopo le polemiche per il presunto trattamento di favore riservato al presidente della Regione sottoposto ad un intervento cardiochirurgico. A far discutere la presenza in sala operatoria di un medico esterno all'azienda. Anche il presidente della Regione è intanto tornato sui social.