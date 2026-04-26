Sanità: Chirurgia dell’Apparato Digerente dell’AOU Renato Dulbecco ai Vertici Mondiali



La Chirurgia dell’apparato digerente dell’Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro ha preso parte al Top Program del 51° Congresso Mondiale di Chirurgia/World Congress of Surgery/International Surgery Week tenutosi dal 19 al 23 aprile a Città del Messico ed organizzato dalla International Society of Surgery (Iss), dall’Associazione Messicana di Chirurgia Endoscopica (Amcd) e dalla International Society for Digestive Surgery (Isds).



L’evento mondiale, tra tutti i top leaders di chirurgia, ha visto infatti anche la partecipazione attiva del direttore ff della Chirurgia dell’apparato digerente Michele Ammendola, invitato a moderare tre sessioni scientifiche ed a relazionare con la presentazione dal titolo “Metaverse in Surgery” in una delle sessioni più importanti del congresso: “Emergent Technologies in Surgery”.



I dati presentati rappresentano uno studio unico, tutto calabrese, svolto in collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti proprio presso l’Università Magna Graecia e l’Aou Renato Dulbecco di Catanzaro mirato alla dimostrazione del vantaggio dell’uso del metaverso in Chirurgia.



Nella stessa sessione, hanno partecipato relatori illustri come James Oh Park (Professor of Surgery at the Icahn School of Medicine and System, Chief of Surgical Oncology for the Mount Sinai Health System, Chair of the Robotic Surgery Program at University of Washington Medicine, Center of Excellence in Robotic Surgery), Michel Gagner (Chair of the Department of Surgery at the Mount Sinai Medical Center, Miami, Professor of Surgery at Florida International University and currently Professor of Surgery in Montreal at Westmount Square Surgical Center) e Gerald Fried (Professor of Surgery at Montreal General Hospital (MGH), McGill University, Associate Dean, Educational Technology & Innovation, Director, Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning).



In questa occasione inoltre, per il rinnovo delle cariche che hanno visto presidente eletto il famoso chirurgo mondiale giapponese Go Wacabayashi, il prof. Michele Ammendola è stato nominato membro dell’Executive Board e Chair of Education Committee della International Society for Digestive Surgery (ISDS) per il periodo 2026/2028 succedendo al celebre accademico Prof. Matthew Walsh (Rich Family Distinguished, Chair of General Surgery Department, Chair of Digestive Surgery Institute, Cleveland Clinic, Ohio, USA).



«Soddisfazione e gratitudine istituzionale sono state espresse dal commissario straordinario Simona Carbone e dal magnifico rettore Giovanni Cuda». È quanto si legge in una nota dell’Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro.