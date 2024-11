Intesa raggiunta da Regione e sindacati di medicina generale. Le prime farmacie a ricevere ricette digitale quelle della provincia di Vibo

Anche la Calabria, ultima regione rimasta indietro, parte con la dematerializzazione della ricetta medica del servizio sanitario nazionale, grazie all'intesa raggiunta da Regione e sindacati di medicina generale sul pagamento di arretrati e incentivi all'informatizzazione, al centro di una lunga trattativa.



A renderlo noto Federfarma sul suo sito. Tra le prime farmacie a ricevere ricette digitali quelle della provincia di Vibo Valentia, ma da quanto spiega Vincenzo De Filippo, presidente di Federfarma Catanzaro, ''si stanno mettendo in cammino tutte le province. Noi non possiamo che esserne soddisfatti, visto che le farmacie calabresi erano pronte alla dematerializzazione da almeno un paio di mesi''.

Federfarma e Regione avevano infatti firmato lo scorso marzo un protocollo d'intesa che impegnava i titolari a formarsi e attrezzarsi per la digitalizzazione.