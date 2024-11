L'iniziativa è promossa dall'associazione "Medici solidali italiani", con sede in via Cristoforo Colombo e sarà aperto al pubblico mercoledì e sabato dalle 9 alle 13

Torna a Lamezia la medicina solidale. I pazienti che vivono in condizioni di disagio economico, sociale e culturale che non hanno la possibilità economica di pagarsi una visita specialistica o degli accertamenti clinici e per tale motivo non si curano, potranno all’interno dell’ambulatorio "Medici solidali italiani" sottoporsi a prestazioni di Medicina generale, dietologia, ortopedia, chirurgia e urologia, oculistica, dermatologia, cardiologia e psicologia, oltre alle attività di informazione e divulgazione per la prevenzione.

L'iniziativa é promossa dall'associazione omonima presieduta dal lametino Battista Mastroianni. L'ambulatorio solidale, con sede in via Cristoforo Colombo, sarà aperto al pubblico mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Sarà uno studio multidisciplinare totalmente gratuito e vi potranno accedere cittadini italiani e stranieri, questi ultimi con e senza permesso di soggiorno, iscritti o non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ma tutti accomunati da condizioni di povertà e di bisogno socioeconomico.