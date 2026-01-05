L’azienda sottolinea che «la prestazione richiesta era stata prescritta con priorità "programmabile"». Il paziente interessato è stato ricontattato per una nuova prenotazione fissata il prossimo 8 gennaio

In merito alla notizia riguardante le difficoltà di un anziano ad accedere ad un esame diagnostico, viste le lunghe liste d’attesa (data disponibile maggio 2027), l’Aou Dulbecco ha diffuso una nota di precisazioni. Ne riportiamo il contenuto integrale.

«In riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati in data 5 gennaio, si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni in merito alla prenotazione, effettuata presso il Cup regionale, di una prestazione strumentale urgente (ecografia muscolotendinea) da parte del Sig. R.F.

L’aou r. Dulbecco, unitamente ad Azienda Zero, sollecitati dal commissario ad acta Roberto Occhiuto, ha effettuato le verifiche del caso. Contrariamente a quanto riportato si precisa che la prestazione richiesta è stata prescritta dal mmg con priorità "programmabile" (ovvero da erogare entro 120 gg) e quindi non urgente nel qual caso il tempo di erogazione sarebbe stata di 48 ore.

Inoltre, risulta che la prenotazione è stata effettuata tramite una Farmacia del Comune di Decollatura che, a richiesta dell'interessato, ha indirizzato la scelta della sede di erogazione verso un Presidio o un ambulatorio territorialmente più prossimo; a causa di ciò decadono automaticamente i termini di garanzia previsti dalla norma.

Ad ogni buon fine si segnala che il paziente è stato comunque ricontattato, comunicando allo stesso che la prenotazione è stata riprogrammato presso la prima struttura disponibile per il prossimo 8 gennaio».