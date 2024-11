Lo ha dichiarato il presidente della Regione Mario Oliverio in merito ai gravissimi casi di malasanità all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria

"Bene l’azione della magistratura sulla sanità a Reggio Calabria. Ora, tolleranza zero”. E’ quanto afferma il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, in merito ai gravissimi fatti, risalenti al 2010, emersi dall’azione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria che vede coinvolti medici e personale sanitario.

“La gravità dei reati contestati – prosegue Oliverio – richiede severità ed un’azione organica esemplare. La Regione si costituirà parte civile in ogni sede ed in ogni grado di giudizio e, contemporaneamente, oltre alle misure già assunte dalla magistratura, porràè in essere tutte le azioni di propria competenza tese a bonificare e a rendere trasparente ogni tipo di attività sanitaria”.

“Già nella mattinata di oggi - conclude il Presidente della Giunta regionale calabrese – il Direttore Generale del Dipartimento “Salute” della Regione Calabria, assieme ai Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, hanno attivato una Unità di Crisi che ha già prodotto un apposito Decreto Commissariale che autorizza mobilità immediata e accessi straordinari per garantire il mantenimento del servizio all’interno dell’Unità Operativa di Ginecologia degli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria”.