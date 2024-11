Un nuovo servizio a favore dei bambini calabresi. È l'ambulatorio di Cardiologia pediatrica, attivato nel reparto di Pediatria specialistica e Malattie rare diretto dalla professoressa Daniela Concolino dell'Azienda ospedaliero-universitario "R. Dulbecco" di Catanzaro. È attivo da giugno e - riporta una nota - «si dedica ogni giorno alla diagnosi e alla cura delle cardiopatie congenite, un passo avanti importante per neonati, bambini, e anche per gli adulti calabresi affetti da queste patologie. L’ambulatorio di Cardiologia pediatrica è, infatti, dedicato alla diagnosi e follow-up di bambini in attesa di intervento cardiochirurgico e/o in fase post-operatoria; pazienti con cardiopatie acquisite e con aritmie o pazienti che comunque necessitino di approfondimenti diagnostici cardiologici».

L'ambulatorio, spiegano dall'Università Magna Graecia, «nasce sotto la guida della dottoressa Jolanda Sabatino, ricercatrice universitaria nel Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica diretto dal prof Pasquale Mastroroberto nell’Ateneo catanzarese. Con un background che spazia dal prestigioso Royal Brompton Hospital di Londra all'Università di Padova, la Dottoressa Sabatino è già un’affermata ancorché giovane cardiologa nell'ambito dell'ecocardiografia pediatrica. Ora, questo spirito innovativo si riversa sulla nostra terra, con l'ambulatorio che, dal giugno 2023, ha già prestato la sua mano esperta in oltre mille esami».

L’ambulatorio della Cardiologia pediatrica dell’Università Magna Graecia si prefigge di essere «un punto di riferimento per tutti i pediatri della regione Calabria: i piccoli pazienti potranno infatti essere inviati all’ambulatorio dai pediatri di libera scelta, oltre che - per consulenze interne - dai servizi ospedalieri (Pronto soccorso e Pediatria), per escludere cardiopatie congenite o approfondire eventuali soffi cardiaci attraverso l’esecuzione di ecocardiografie pediatriche. Inoltre, la Cardiologia pediatrica dell’Umg di Catanzaro è disponibile ad effettuare consulenze per le U.O. di Pediatria, Cardiologia, TIN, TIP di tutta la regione Calabria sfruttando anche le tecnologie avanzate della telemedicina disponibili presso la Struttura operativa di Telemedicina dell’Azienda “R. Dulbecco”. Questo sostanziale ampliamento dell’offerta sanitaria riguarda, quindi, tanto l’ambito ospedaliero quanto quello territoriale, con l’avvio di servizi a vantaggio di tutti i cittadini della provincia di Catanzaro e della regione tutta».

«È motivo di estrema soddisfazione e orgoglio - commenta Giovanni Cuda, rettore dell’Ateneo catanzarese - l’apertura dell’ambulatorio di Cardiologia pediatrica, un importante impulso di progresso nel settore pediatrico e cardiologico presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. La capacità di aver selezionato e dato spazio ad una giovane e brillante ricercatrice calabrese, che rientra nella nostra regione dopo aver acquisito una profonda competenza di cardiologia pediatrica in centri di eccellenza mondiale e italiana, testimonia l’impegno costante del nostro Ateneo per la qualità e per i giovani. L'apertura dell'ambulatorio di Cardiologia pediatrica – continua il Rettore - è un passo fondamentale per il miglioramento dell’offerta sanitaria della nostra regione in un percorso virtuoso di eccellenza accademica e medica verso una nuova era di cure cardiologiche per i bambini calabresi».