Proroga di sei mesi anche per il commissario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti. Il suo incarico sarebbe scaduto a fine maggio, adesso durerà fino a dicembre

Si viaggia verso una "stabilizzazione" dei vertici, almeno per alcune aziende del servizio sanitario calabrese. Con proprio decreto il commissario ad acta, Roberto Occhiuto, ha questa mattina proceduto alla nomina dei direttori generali dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e Reggio Calabria.

Nessuna sorpresa per quella che si configura come una conferma degli attuali commissari già in carica nelle due Asp: Lucia Di Furia resta all'Asp di Reggio Calabria così come Antonio Graziano resta confermato all'Asp di Cosenza. Ma con un orizzonte temporale decisamente più ampio: tre anni a differenza degli altri commissari il cui destino è legato a doppio filo al decreto Calabria.

E una proroga arriva anche per Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero. Il suo incarico sarebbe giunto a scadenza a fine maggio, con il decreto odierno la proroga sarà di sei mesi: fino al 31 dicembre 2023.