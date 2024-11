La delibera dell'Asp di Cosenza dopo le roventi polemiche sollevate dalla convenzione con la Lombardia per la cessione di veicoli di soccorso con già 200mila chilometri ( ASCOLTA L'AUDIO )

L’Asp di Cosenza, delegata da Azienda Zero alla gestione dell’area dell’Emergenza Urgenza, ha deliberato nella giornata odierna l’acquisto di 40 automediche da destinare al servizio sanitario territoriale. L’atto fa seguito al polverone estivo sollevato dalla decisione di acquistare 20 automezzi usati da Areu Lombardia che li ha ceduti alla Calabria al prezzo di mezzo milione di euro.

In questo caso, però si tratta di veicoli nuovi di zecca, da acquisire attraverso la stipula di una convenzione con Consip che fornirà le 40 automediche da destinare al soccorso territoriale calabrese. L’Asp di Cosenza ha infatti sfruttato una gara indetta nel 2021 dalla società partecipata dal Mef e rivolta alle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto si legge, nella delibera controfirmata dal direttore generale, Antonello Graziano, i 40 mezzi individuati saranno allestiti con equipaggiamento da automedica per una spesa complessiva di quasi due milioni di euro (1.975.000, per la precisione e al netto di Iva). Si tratta di automezzi 4x4 il cui costo cadauno è stimato in circa 50mila euro (49.275).

La spesa complessiva – sempre secondo quanto è riportato in delibera – sarà sostenuta con fondi del Por 2014/2020 nella linea di azione destinata alla “realizzazione della rete di Emergenza Urgenza della Regione Calabria”. Le 40 automediche fanno parte del lotto di nuovi mezzi annunciati dal direttore generale dell’Asp di Cosenza e che dovrebbero arrivare in Calabria entro il 31 ottobre.