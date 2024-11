Oltre 800 milioni di euro stanziati per gli ospedali calabresi. È quanto comunica lo stesso presidente della Regione Roberto Occhiuto in una nota che annuncia pure che in «è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri attraverso il quale il governo nazionale - accogliendo le richieste della Regione Calabria - ha rimodulato gli importi dei fondi Inail stanziati per gli ospedali di Reggio Calabria e di Cosenza».

L'ospedale di Reggio Calabria

Occhiuto precisa che «lo scorso mese di febbraio, in occasione della ricognizione del fabbisogno di ulteriori iniziative, avviata dal ministero della Salute, la Regione Calabria per il Gom di Reggio Calabria aveva chiesto di incrementare di 90milioni di euro le risorse per l’intervento ampliamento nuovo ospedale Morelli di Reggio Calabria, già finanziato con 180milioni di euro, portando così il totale a 270milioni di euro. Avevamo anche richiesto di incrementare di ulteriori 2milioni e 700mila euro il valore dell’iniziativa denominata ‘Completamento polo onco-ematologico del nuovo Ospedale Morelli’, già finanziata con 10milioni di euro, portandola così a complessivi 12 milioni e 700mila euro. Avevamo, inoltre, suggerito di valutare un’ulteriore iniziativa proposta dal Gom di Reggio Calabria, denominata ‘Realizzazione della Palazzina Uffici e della Foresteria’ in un’area adiacente all’attuale Presidio Morelli, per un costo complessivo di 13milioni di euro».

I fondi per il nuovo ospedale di Cosenza

«La Regione Calabria, infine, nell’ambito della propria programmazione sanitaria, ha ritenuto prioritario finanziare integralmente a valere sui fondi Inail, la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, di importo complessivo pari a 349milioni di euro - per questo progetto erano già stati assegnati fondi per 191milioni e 100mila euro -, unitamente all’intervento relativo alla Cittadella della Salute di Cosenza, che prevede la riconversione allo svolgimento di funzioni a supporto della rete territoriale regionale dell’attuale presidio Annunziata, per un importo di 45milioni di euro.

Dunque, nel mese di luglio abbiamo avanzato formale richiesta al Ministero della Salute per rimodulare le risorse stanziate per la Calabria, e nei giorni scorsi è arrivato il definitivo semaforo verde dall’esecutivo nazionale.

Avremo, per gli ospedali di Reggio Calabria e di Cosenza, 689milioni e 700mila euro, 308milioni e 600mila euro in più rispetto a quelli che erano stati stanziati negli scorsi anni».

Nel Crotonese e a Polistena

Allo stesso tempo sono stati confermati 14milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale nel crotonese, 35.702.321,75 euro per la riqualificazione del polo ospedaliero di Polistena, e 86milioni e 800mila euro per il nuovo ospedale di Catanzaro. In totale più di 826milioni e 200mila euro per i presidi e le strutture ospedaliere della nostra Regione. Un ottimo risultato raggiunto, anche grazie allo scrupoloso lavoro degli uffici preposti, dalla nostra amministrazione».