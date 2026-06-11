L’opera era rimasta ferma a causa di una serie di ostacoli legati agli espropri dei terreni e alla realizzazione dei sottoservizi necessari per collegare la nuova struttura alle reti esistenti

Dopo anni di attese, rallentamenti e procedure amministrative complesse, arriva un nuovo passo avanti per il cantiere dell’Ospedale della Sibaritide. A Insiti sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del depuratore che servirà il nuovo presidio sanitario, un’infrastruttura considerata strategica per il futuro funzionamento della struttura.

L’avvio degli scavi rappresenta uno dei tasselli più importanti dell’intero progetto ospedaliero. Il depuratore consentirà infatti il trattamento delle acque reflue attraverso un sistema autonomo e tecnologicamente avanzato, progettato per garantire elevati standard di sicurezza ambientale e sanitaria.

L’opera, finanziata con circa 7 milioni di euro, era rimasta bloccata per mesi a causa di una serie di ostacoli legati agli espropri dei terreni e alla realizzazione dei sottoservizi necessari per collegare il nuovo ospedale alle reti esistenti. Questioni tecniche e burocratiche che avevano inevitabilmente rallentato il cronoprogramma.

Adesso, però, il cantiere sembra aver imboccato una nuova fase. L’avanzamento dei lavori sul depuratore viene infatti considerato un segnale concreto di ripartenza per un’opera attesa da anni da tutto il territorio della Sibaritide.

La scelta progettuale prevede un impianto indipendente dalla rete comunale, capace di trattare in autonomia i reflui ospedalieri. Una soluzione studiata per garantire maggiore efficienza e continuità operativa, soprattutto in una struttura sanitaria destinata a servire un vasto bacino di utenza.

Secondo il progetto, il sistema sarà dotato di tecnologie di ultima generazione e di un doppio livello di sicurezza che permetterà di gestire eventuali criticità senza compromettere il funzionamento del nosocomio. L’obiettivo è assicurare affidabilità e tutela ambientale, elementi fondamentali per una struttura sanitaria moderna.