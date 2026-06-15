Cure più vicine ai cittadini e meno viaggi della speranza: all'ospedale "Iannelli" visite specialistiche, valutazioni radioterapiche e terapia del dolore. Non è soltanto l'attivazione di un nuovo servizio sanitario. Per molti cittadini, soprattutto per chi vive nei centri dell'entroterra, rappresenta una vera e propria conquista

Grazie alla convenzione sottoscritta tra l'Asp di Cosenza e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, all'ospedale "Gino Iannelli" di Cetraro sarà attivato in tempi bevi un ambulatorio dedicato ai pazienti oncologici. La struttura garantirà visite specialistiche, valutazioni radioterapiche e servizi di terapia del dolore con personale qualificato, offrendo un punto di riferimento fondamentale per un vasto territorio che fino ad oggi ha dovuto fare affidamento quasi esclusivamente sul centro oncologico dell’ospedale Paola.

Una piccola conquista

Per un paziente oncologico residente ad Aieta, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Grisolia o in altri comuni dell'alto Tirreno cosentino, raggiungere quotidianamente l’ospedale di Paola per una visita o per una terapia significa affrontare lunghi spostamenti, spesso estenuanti. Viaggi che possono richiedere diverse ore tra andata e ritorno, un peso enorme per chi combatte contro una malattia e per i loro accompagnatori.

L'attivazione dell'ambulatorio di Cetraro consentirà invece di avvicinare le cure ai pazienti, riducendo, seppur di poco, i tempi di percorrenza, costi e disagi. Ma soprattutto amplierà il numero dei posti per le terapie. Un risultato che assume ancora più valore in un territorio che negli ultimi anni è stato martoriato dalla progressiva perdita di servizi sanitari.

La soddisfazione di Aieta

A darne notizia è stato il sindaco Giuseppe Aieta, che sui social ha espresso enorme soddisfazione anche a nome della Cabina di Regia sulla Sanità, il tavolo politico-istituzionale nato per sostenere il rilancio dell'ospedale cittadino. «I risultati stanno arrivando uno dopo l'altro», ha evidenziato il primo cittadino, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni stia producendo risposte concrete per il territorio.

Aieta ha inoltre ringraziato il commissario straordinario dell'Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, per l'impegno profuso nel percorso di potenziamento dei servizi sanitari, nonché tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, che hanno contribuito a costruire una sinergia finalizzata esclusivamente all'interesse dei cittadini.

Cure più vicine ai pazienti

Il nuovo ambulatorio oncologico, la cui data di inaugurazione non è ancora stata resa nota, è il segnale di una sanità che torna ad avvicinarsi alle persone, soprattutto a quelle più fragili, è un’azione concreta che restituisce centralità all'ospedale di Cetraro e offre risposte attese da anni da un intero comprensorio.