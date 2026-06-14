I familiari erano ripartita dall'area di servizio dopo una sosta senza accorgersi della sua assenza. La piccola di 10 anni, già affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto, è stata riaffidata ai genitori che avevano raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro

Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla Polizia Stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina (Salerno), lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. Secondo quanto si apprende, la famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'area di servizio, si è resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. Impossibilitati a invertire la marcia in autostrada, i genitori hanno contattato la Polizia Stradale di Sala Consilina.

Gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. La minore è stata quindi riconsegnata ai familiari, che avevano nel frattempo raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro.