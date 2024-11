Tre settimane dopo l'insediamento negli uffici dell'ultimo piano di via San Martino, il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar sarebbe in procinto di attuare una prima rivoluzione ai vertici della struttura.

Amato e Gentile in pole

Sarebbero imminenti le dimissioni del direttore sanitario Angelo Barbato e del direttore amministrativo Tiziana Ciuci. Entrambi di fatto, sarebbero già stati esautorati dei loro compiti. Dovrebbero subentrargli il medico Francesco Amato, direttore della Unità operativa complessa di terapia del dolore, e Achille Gentile, ex direttore generale. Entrambi hanno già iniziato a lavorare in stretta collaborazione con De Salazar in qualità di suoi referenti.

Situazione al limite del caos

Per i recenti focolai registrati in corsia che hanno indotto ad esporre all'ingresso dell'Annunziata un cartello in cui si specifica la interruzione dei servizi all'interno di numerose unità, tra cui cardiologia interventistica, a causa del coronavirus, sulla graticola è finito anche il Covid manager Franco Cesario, il quale dovrà offrire risposte convincenti sul perché, a quasi tre anni dalla prima esplosione della pandemia, non si sia riusciti ad approntare quei percorsi sicuri ed efficaci che dovrebbero contribuire a sbarrare l'ingresso alle infezioni.

Cambi di gestione

La sensazione è che negli ultimi tempi in ospedale si sia abbassata la guardia. Per questo il nuovo commissario sembra intenzionato ad operare dei sostanziali cambiamenti nei punti cardine della gestione organizzativa.