La Regione, dopo due anni di attesa, ha rilasciato l’autorizzazione al Marrelli hospital, la casa di cura per malati oncologici, a esercitare l’attività sanitaria

Per la Regione, l'iniziativa del Marrelli hospital è coerente con il 'fabbisogno di posti letto per acuti'. E' quanto scrive il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, Riccardo Fatarella, al commissario ad acta per il piano di rientro, Massimo Scura, ed al sub commissario, Andrea Urbani.

Il Marrelli hospital, la casa di cura per malati oncologici realizzata a Crotone, dunque può essere autorizzata a svolgere le attività sanitarie.



Pertanto il dipartimento esprime «parere favorevole sia all'istanza del sindaco di Crotone che al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio» del Marrelli hospital. Il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, ha quindi chiesto un incontro urgente al commissario Scura fissato per oggi.