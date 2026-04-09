Da oggi il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie è disponibile nei 390 uffici postali Polis delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È quanto fa sapere Poste Italiane in una nota, spiegando che l’estensione segue «i risultati positivi registrati nella fase sperimentale».

L’iniziativa si «inserisce tra i servizi messi a disposizione delle Regioni nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane ed è stata fortemente promossa dalla Regione Calabria, in collaborazione con l’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda zero».

«Il progetto - viene spiegato nella nota - rientra nel più ampio percorso di rafforzamento dell’accesso alle prestazioni sanitarie e si affianca alle numerose azioni già avviate dall’ente di governance del servizio sanitario regionale. Il servizio sarà disponibile negli uffici postali situati nei Comuni con meno di 15mila abitanti e consentirà ai cittadini non solo di prenotare le prestazioni sanitarie, ma anche di modificare gli appuntamenti già fissati, con un costo di 2,15 euro».