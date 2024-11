Nell’aula G6 dell’Università Magna Graecia è stata presentata la nuova Cardiologia Umg-Dulbecco diretta dal professore Daniele Torella, alla presenza del rettore dell’Università di Catanzaro, prof Giovanni Cuda, del commissario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, la dottoressa Simona Carbone, e del direttore sanitario, dottor Domenico Perri.

Una nuova visione di Cardiologia quella rappresentata dal prof Daniele Torella, docente ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, direttore Soc di Cardiologia Emodinamica-UTIC dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, che riparte da quattro elementi fondamentali: identità, ricerca, innovazione, assistenza e organizzazione interna.

«Siamo un’università e siamo un Ospedale universitario – ha affermato il prof Torella – e quindi per la nostra stessa natura siamo “condannati” all’eccellenza, un obiettivo che non deve mai essere perso di vista in considerazione anche delle evoluzioni in materia. È necessario superare – ha sottolineato Torella – il conflitto tra il ruolo di professore universitario e quello di medico ospedaliero, caratterizzati da specificità in termini di obiettivi e di responsabilità. La mia visione della Cardiologia del futuro, sull'esempio che mi ha fornito mio padre, luminare della medicina interna universitaria dell’antica scuola medica napoletana, mi spingerà a guidare questa squadra di professionisti con tatto, intelligenza e cultura, con la finalità di fornire risposte concrete, in ambito scientifico e medico, per la comprensione e il trattamento delle malattie cardiovascolari e per la loro prevenzione».

La Cardiologia Umg-"Dulbecco" «punta sulla ricerca di base e traslazionale e sulle più importanti innovazioni che oggi includono la sostituzione transcatetere della valvola aortica e mitrale – si legge in una nota -, i progressi nell’imaging cardiaco, Lvad nel laboratorio di cateterismo cardiaco, la Telemedicina e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il Direttore Daniele Torella, nell’ambito del suo intervento, ha presentato anche la nuova organizzazione della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, realizzata sulla base di quanto stabilito nell’atto aziendale, in relazione al reparto, agli ambulatori, all’Utic, all’Emodinamica, dell'Elettrofisiologia, all’Ecocardiografia avanzata e alla Risonanza Magnetica Cardiaca ed alla Cardiologia pediatrica».