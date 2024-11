La pioggia di milioni in arrivo dal Governo per gli ospedali calabresi, è accolta con grande soddisfazione dal presidente del consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca che manda un messaggio diretto al governatore Roberto Occhiuto.

«Ci siamo - ha detto - arrivati a questo punto non possiamo fare altro che aspettarci un cambio di passo da parte della Regione. Il Comune di Cosenza ha fatto ciò che aveva promesso in campagna elettorale, ovvero completare tutte le pratiche di competenza per l’individuazione del sito su cui far sorgere il nuovo nosocomio».

Mazzuca evidenzia ancora che «a Vaglio Lise sorgerà un hub regionale che dovrà essere il fiore all’occhiello per l’intera Calabria». «È per questo - continua - chiedo al presidente Occhiuto di accelerare con la progettazione e il conseguente avvio dei lavori».

È stato proprio l’ufficio del governatore a dare la notizia intorno ad ora di pranzo. «È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - aveva detto - il decreto del presidente del Consiglio dei ministri attraverso il quale il governo nazionale, accogliendo le richieste della Regione Calabria. ha rimodulato gli importi dei fondi Inail stanziati per gli ospedali di Reggio Calabria e di Cosenza».

«Nell’ambito della propria programmazione sanitaria – si legge ancora nella nota - ha ritenuto prioritario finanziare integralmente a valere sui fondi Inail, la realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza, di importo complessivo pari a 349milioni di euro – per questo progetto erano già stati assegnati fondi per 191milioni e 100mila euro -, unitamente all’intervento relativo alla Cittadella della Salute di Cosenza, che prevede la riconversione allo svolgimento di funzioni a supporto della rete territoriale regionale dell’attuale presidio Annunziata, per un importo di 45milioni di euro».