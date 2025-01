VIDEO | Il direttore sanitario Costarella traccia un bilancio senza nascondere i nodi e le falle confermando la necessità di «una continuità gestionale per non cadere nei vecchi errori»

Il direttore sanitario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Salvatore Costarella, ha raccontato negli studi del Reggino.it, i risultati ottenuti in questo 2024 appena passato. Un confronto franco e senza sconti anche nel valutare vecchi problemi e nuova gestione.

Tra gli annunci che Costarella ha anticipato ai nostri microfoni, l’arrivo di un nuovo robot ancora più performante che consentirà anche di operare i tumori alla mammella. Tra i nei, invece, la discontinuità gestionale che negli anni non ha consentito di cristallizzare i risultati ottenuti.

Proprio per questo il chirurgo e direttore sanitario auspica, invece, che quanto fatto in questi anni possa essere consolidato, continuando in una scia che vuole ricostruire un rapporto di fiducia con la città e i pazienti azzerando il fenomeno della migrazione sanitaria.

Di questo e tanto altro ha parlato Costarella non facendo sconti a nessuno.