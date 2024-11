Nella giornata di ieri in riva allo Stretto si sono registrati 3 decessi, uno dei quali ha riguardato un paziente ricoverato in terapia intensiva

Sono regolarmente riprese al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria le somministrazioni di vaccino anticovid. Il dato, non ancora aggiornato, alla data di ieri, è di 12.427 dosi somministrate al personale e agli utenti: 7.968 sono prime dosi, 4.459 sono, invece, le seconde dosi.

Ieri, si sono registrati 3 decessi, uno dei quali ha riguardato un paziente ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di due donne di 88 e 77 anni e di un uomo di 73 anni, tutti affetti da severe patologie concomitanti all'infezione da Covid-19. In seguito a 9 ingressi, sono 105 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati: 44 sono in degenza ordinaria nell'Unità Operativa di Malattie Infettive, 35 in Pneumologia, 19 in Medicina d'urgenza e 7 in Terapia Intensiva che ha complessivamente 12 posti disponibili.