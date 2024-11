Dopo il vertice in prefettura, tra i medici primari dello Jazzolino, il dg dell’Asp di Vibo, Angela Caligiuri e il commissario Massimo Scura, i consiglieri regionali Mirabello e Pasqua e il delegato del Presidente Oliverio, Pacenza, chiedono che la revoca o rimodulazione del decreto 30 sia affrontata sui tavoli della politica

"Pronti ad affiancare su tavoli istituzionali le pur lodevoli iniziative che si stanno susseguendo in questi giorni, riteniamo in effetti che la vicenda relativa alla revoca o alla rimodulazione del decreto Scura vada affrontata sui tavoli istituzionali all'uopo deputati evitando così il rischio di facili strumentalizzazioni da parte di chi, ancora una volta, cavalcando l'onda dell'antipolitica, nutre il malcelato intento di delegittimare l'intera classe politica calabrese". È questo quanto affermato in una nota congiunta a firma del Delegato del Presidente della Giunta Regionale alla Sanità, Franco Pacenza, nonché dei Consiglieri Regionali Michele Mirabello e Vincenzo Pasqua, che così prosegue: "Chiederemo al Sindaco della Città Capoluogo di indire nei prossimi giorni una apposita Conferenza dei Sindaci nel corso della quale, una volta segnalate e sviscerate tutte le criticità presenti nel Decreto Commissariale sul riordino della rete ospedaliera, dovranno essere avanzate tutte le possibili proposte di modifica ed integrazione che andranno poi discusse con il Commissario Scura all'evidente fine di scongiurare il pericolo che il riordino della rete ospedaliera, obiettivo fondamentale per la sanità calabrese, divenga l'inutile frutto di un raffazzonato coacervo di istanze, legittime ma le più disparate. Va proprio in questa direzione l'apposita seduta del Consiglio Regionale convocata ad hoc sul tema della Sanità per i prossimi giorni che unitamente alle Conferenze dei Sindaci, oltreche', a tutti gli strumenti di programmazione politico istituzionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge rimane, pertanto, l'unico incontrovertibile dato di fatto che deve divenire il solo faro in grado di illuminare le future scelte di politica sanitaria."



Nei giorni scorsi, l’incontro in Prefettura tra i medici vibonesi e il commissario Scura aveva dato i suoi frutti. La dotazione di posti letto del nuovo ospedale verrà inserita nell’atto commissariale alzando l’indice dell’offerta di sanità in provincia. Nell'attesa della costruzione della nuova struttura, quindi il commissario aveva assicurato che non si perderà nessun posto letto. "Il decreto 30 - aveva detto Scura in occasione dell'incontro - mantiene 16 primariati ed aumenta di 81 unità i posti letto dello spoke Vibo-Tropea, portandoli a 287. In ogni caso, come ogni decreto, anche questo è migliorabile, per cui se ci sono proposte ragionevoli io sono qui”.