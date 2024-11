«Martedì 16 aprile 2024 tutte e tutti in piazza. La popolazione sangiovannese e silana, continua a subire ancora gravi e inaccettabili discriminazioni, da parte dei responsabili politici della sanità pubblica». In una nota diramata nella tarda serata di ieri l'associazione Donne e Diritti annuncia un nuovo sit-in di protesta per la sanità pubblica sull'Altopiano Silano, dopo le manifestazioni del dicembre scorso.

«Non capiamo perché nel nostro ospedale pur esistendo i macchinari necessari e le competenze mediche si continua a non riattivare il servizio di gastroenterologia. Si preferisce obbligare la popolazione, già stremata dalla grave crisi economica, - continua la nota di Donne e Diritti - a fare estenuanti viaggi di centinaia di chilometri per prestazioni che potrebbero essere fatte nel nostro ospedale con risparmio economico e di tempo, anche per diminuire le gravi rinunce alla cura a cui si sottopongono soprattutto i più anziani. Non possiamo tollerare oltre questa assurda e pervicace volontà di abbandono, di accanimento».

«Come Donne e Diritti, per l'ennesima volta chiamiamo le donne, la popolazione Sangiovannese tutta, a mobilitarsi Martedì 16 Aprile alle ore 10 per un sit-in di protesta davanti il nostro ospedale. Dobbiamo far sentire forte la nostra voce per richiamare alle loro responsabilità le autorità competenti e manifestare la nostra rivendicazione per una sanità al servizio dei cittadini e dei loro diritti di salute. Basta prese in giro, basta proclami farlocchi».