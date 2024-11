I capigruppo dell’opposizione Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto), depositeranno una mozione, da richiamare e proporre in occasione della seduta di Consiglio regionale del prossimo 2 ottobre, per chiedere che il presidente Occhiuto e la giunta regionale si attivino immediatamente il Governo nazionale al fine di inserire nella prossima finanziaria un adeguato finanziamento annuale a favore del Servizio sanitario nazionale corrispondente almeno al 7,5% del Pil.

«Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento la nuova manovra economica e l’occasione deve essere utilizzata per fare in modo che vengano inseriti a bilancio nuovi fondi per la sanità pubblica e per il servizio sanitario nazionale – si legge in una nota congiunta -. Dopo il Covid, la sanità è tornata ad essere colpita dai tagli lineari e non è in grado di garantire il diritto alla salute, specialmente nelle Regioni più fragili come la Calabria. Servono, dunque, interventi immediati e il governo regionale deve mettere in campo tutti gli strumenti possibili per ottenere l’aumento delle risorse disponibili».