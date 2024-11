«Come annunciato nelle scorse ore ho depositato un'interrogazione parlamentare in relazione alla vicenda del sub commissario Bortoletti». Lo rende noto il senatore Italia viva, Ernesto Magorno. Bortoletti, nominato sub-commissario dal presidente della Regione Calabria e commissario della Sanità Roberto Occhiuto, non ha ancora ricevuto il nulla osta per l'incarico da parte dell'Arma dei carabinieri. Nella giornata di ieri, anche il Movimento 5 stelle con Giuseppe d'Ippolito e Paolo Parentela avevano sollecitato l’intervento del Governo.

L'interrogazione di Magorno

Magorno specifica: «Nell’interrogazione si sottolinea il fatto che il sub-commissario è stato designato dall'esecutivo due mesi fa ma la sua nomina non è ancora effettiva. Il Governo continua a mostrare poca attenzione nei confronti della sanità calabrese e, in questo caso, del suo nuovo commissario. Diverse sono state le richieste di spiegazioni e di un intervento da parte dei parlamentari ma senza esito positivo».

«Per questo motivo si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza delle ragioni per le quali tarda ancora l'effettività di una nomina così importante e soprattutto quali iniziative s’intendano adottare al fine di attivarsi direttamente affinché il sub-commissario Bortoletti possa insediarsi al più presto».