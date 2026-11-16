La provincia di Catanzaro ha conquistato il terzo posto a livello nazionale nella dimensione Sistema Salute, nell'indagine sulla Qualità della vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Un risultato «che conferma Catanzaro ai vertici nazionali, dopo il secondo posto conseguito nel 2025, e che valorizza la capacità assistenziale e ospedaliera espressa dal territorio, nella quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco svolge un ruolo strategico e determinante». Lo sottolinea la stessa Azienda in una nota.

«Il risultato - sostiene la Direzione generale dell'Azienda Dulbecco - rappresenta motivo di grande soddisfazione e costituisce un riconoscimento importante per il lavoro quotidiano di tutti i professionisti della nostra Azienda e degli operatori che contribuiscono al funzionamento del sistema sanitario territoriale. La ricerca ItaliaOggi introduce elementi di valutazione particolarmente interessanti perché, attraverso gli indicatori relativi all'attività ospedaliera, consente di andare oltre la semplice disponibilità di strutture e posti letto, misurando anche la complessità delle cure, l'utilizzo delle risorse e la capacità effettiva di erogare assistenza. È importante sottolineare che si tratta di un risultato riferito all'intera provincia, al quale concorrono diverse realtà sanitarie. In questo contesto, l'Aou Renato Dulbecco rappresenta certamente uno dei principali fattori di forza, per dimensione, articolazione delle specialità, competenze professionali e vocazione universitaria».

«Questo riconoscimento - prosegue la Direzione - comporta anche una responsabilità. La nostra Azienda deve continuare a consolidare il proprio ruolo, rafforzando l'offerta di alta specialità e la capacità di garantire ai cittadini calabresi prestazioni sempre più qualificate all'interno della propria regione. Dobbiamo essere consapevoli, tuttavia, che la crescita della capacità ospedaliera deve procedere insieme al miglioramento dell'assistenza territoriale, della prevenzione e dell'accessibilità ai servizi. Non possiamo immaginare un sistema sanitario realmente efficiente senza una forte integrazione tra ospedale e territorio e senza una collaborazione concreta tra tutte le aziende sanitarie regionali. Il nostro obiettivo è fare in modo che la Dulbecco non sia soltanto un grande ospedale per dimensioni e dotazioni, ma diventi sempre più un grande ospedale per qualità delle cure, capacità di attrarre casistica complessa, innovazione e risultati assistenziali. Un luogo nel quale i cittadini possano trovare risposte di elevata specializzazione senza essere costretti a rivolgersi altrove e nel quale anche i professionisti possano individuare opportunità di crescita e realizzazione professionale».

«Il terzo posto di Catanzaro - conclude la Direzione generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco - è un risultato importante. Il nostro compito è trasformarlo in un punto di partenza per una sanità calabrese sempre più forte, qualificata e capace di rispondere ai bisogni dei propri cittadini».