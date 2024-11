Il titolare del dicastero della Salute in audizione davanti alla Commissione Affari sociali della Camera: «A fianco della struttura commissariale per risolvere le criticità»

«Per quanto concerne il commissariamento della Calabria, il governo, al momento dell'insediamento, ha adottato disposizione per proseguire le misure in atto, nella consapevolezza che il lavoro da svolgere è notevole e con l'assicurazione che il ministero che rappresento garantirà il massimo impegno nell'attività di affiancamento alla struttura commissariale della Calabria, al fine del superamento delle criticità proprie di quel contesto territoriale». Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, in audizione davanti alla Commissione Affari sociali della Camera, rispondendo a un quesito posto dall'onorevole Elena Bonetti.

Schillaci: «Tornati a vivere grazie ai vaccini»

«Riguardo alla vaccinazione sappiamo che la sua valenza come strumento di prevenzione e il senso di responsabilità degli italiani dimostrato in occasione della massiccia adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 hanno permesso di tornare a vivere senza le limitazioni del passato», ha detto il ministro Schillaci, che poi ha aggiunto: «Tuttavia non bisogna abbassare la guardia - ha detto - soprattutto per proteggere la salute delle persone fragili e degli anziani. Per questi motivi, il ministero della Salute ha lanciato la campagna 'Proteggiamoci, anche per i momenti più belli - Vacciniamoci contro il Covid-19 e l'influenza stagionale', proprio per invitare a mantenere un comportamento responsabile nei confronti del Covid-19 e dell'influenza stagionale, promuovendo la vaccinazione, strumento di primaria importanza per proteggere sé stessi e gli altri».

«La campagna è stata rivolta alla molteplicità dei soggetti che, per diverse condizioni, sono i destinatari dell'offerta vaccinale contro l'influenza stagionale e contro il Covid-19, principalmente le persone fragili e gli anziani. La campagna ha previsto uno spot televisivo della durata di 30" e uno spot radiofonico della durata di 30", diffusi sulle reti televisive e radiofoniche nazionali del servizio pubblico (Rai) negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni mediante la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento informazione e editoria, nonché la diffusione dello spot televisivo sulle principali emittenti televisive private commerciali nazionali (Canale 5 e Rete4) e sugli account social del Ministero della salute. Sono inoltre in programma campagne rivolte alla prevenzione primaria e secondaria, soprattutto sull'adesione agli screening oncologici e sull'importanza dei controlli periodo», ha detto il ministro.